Четверо полицейских пострадали в ходе беспорядков на незаконном митинге в Берлине

На несанкционированной акции в столице Германии в ходе беспорядков пострадали четверо правоохранителей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в берлинской полиции.

По предварительным данным, участники незаконного митинга выступали против COVID-ограничений, введенных властями ранее. Были задержаны 78 человек, стражи порядка возбудили административные дела в отношении некоторых из них.

Сегодня около 2 тысяч человек вышли на площадь Потсдамер-плац. Затем митингующие попытались прорваться в направлении парка Большой Тиргартен, граничащего с правительственным кварталом в Берлине.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось блокировать их путь. Сейчас на улицах города дежурят полицейские автобусы.