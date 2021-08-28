Представитель Пентагона сообщил, что армия США сокращает свое присутствие в аэропорту Кабула

В Пентагоне подтвердили, что американские военные начали покидать международный аэропорт Хамида Карзая в Кабуле, по словам представителя ведомства, всех вывезут до 31 августа.

В субботу представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о начале эвакуации американских войск с территории аэропорта Кабула. По данным интернет-издания Reuters, сейчас в аэропорту ожидают самолетов не меньше четырех тысяч американских военнослужащих, свыше пяти тысяч уже покинули страну. Окончить вывод войск американская сторона намерена до 31 августа, как ранее это было оговорено с «Талибаном»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Мы начали сворачиваться», — подтвердил Кирби.

Представитель Пентагона также опроверг заявление о том, что часть аэропорта находится под контролем талибов, он по-прежнему управляется американскими военными.

Вся власть в Афганистане перешла к талибам 15 августа, когда в результате успешного наступления они заняли крупные города республики и подошли к столице. Кабул сдали боевикам без боя, что вынудило действующего президента Ашрафа Гани сложить с себя полномочия и бежать из страны. После этого талибы заявили об окончании войны и потребовали вывода иностранных войск.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации