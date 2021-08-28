«Ситуация исправляется»: политолог Ломов об открытии Бегловым новых детсадов в Петербурге

Необходимость открытия новых детсадов в Петербурге говорит об улучшении демографической ситуации в городе, заявил политолог Алексей Ломов.

Новое учреждение дошкольного образования начнет работать на Новгородском проспекте с 1 сентября. Детсад сможет вмещать до 415 воспитанников. Строительство некоторых жилых комплексов не предполагало наличия в них таких учреждений, однако сейчас правительство Северной столицы это исправляет.

«К сожалению, в Шушарах это не было предусмотрено, а сейчас ситуация исправляется. Пусть такие объекты строятся и в больших объемах», — заявил политолог в беседе с корреспондентом «Невских новостей».

Наилучшие условия для развития детей созданы в новых учреждениях дошкольного образования, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Бассейн, спортзал, медицинский блок и кабинеты для занятия музыкой будут доступны воспитанникам этого детсада.