Социолог Максим Шугалей приступил к социологическому исследованию в ходе своей поездки в Афганистан.

Первыми результатами своих бесед с афганцами ученый поделился в личном Telegram-канале. Он отметил, что коррупция является больной темой для жителей Кабула. Граждане Афганистана считают беглого президента Ашрафа Гани американской марионеткой, при котором хорошо жилось только самому лидеру страны и его ближайшему окружению, объяснил герой.

«Если ты не во власти, то ты никто. Невозможно было законно решить ни одну проблему», — приводит глава российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) консолидированное мнение афганцев о режиме Гани.

Многие собеседники Шугалея отметили, что быстрый захват представителями "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ) власти в Афганистане связан с надеждами на лучшую жизнь при новой власти, которая сможет искоренить или хотя бы ослабить повсеместную коррупцию и кумовство.