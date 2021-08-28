Записи службы безопасности Castel подтвердили связь французской компании с боевиками в ЦАР

Французскую компанию Castel поймали на спонсировании боевиков на территории Центральноафриканской Республики. В 2014 году стороны заключили соглашение о безопасности.

Договор длился семь лет и прекратил действовать в марте 2021 года, сообщает Федеральное агентство новостей. За это время представительство фирмы в ЦАР, специализирующейся на производстве и дистрибуции алкоголя, создало хитрую систему финансирования радикалов. С помощью заранее обговоренных сборов на блокпостах, через которые проезжали грузовики компании, деньги попадали в руки представителей группировки «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC). Помимо она обеспечивала заправку, ремонт, а также полное техническое обслуживание бронеавтомобилей боевиков.

Члены UPC, возглавляемой Али Дарассой гарантировали безопасность завода компании, полей тростника и обеспечивали логистику. Радикалы также помогли организовать и поддерживать французскую монополию на реализацию сахара в других префектурах республики, сдерживая при этом контрабандный импорт из Судана.

Записи службы безопасности дочерней компании Castel помогли подтвердить связь французской компании с боевиками ЦАР. Известно, что осенью 2018 года подчиненные Дарассы напали на лагерь внутренне перемещенных лиц в городе Алиндао. Тогда ими было убито 112 человек, среди которых по большей части были женщины и дети. Главы концерна, включая советника по безопасности Брюно Дари, знали о запланированной атаке. Однако даже это не привело к разрыву контракта.

Соглашение пришлось расторгнуть благодаря действиям российских инструкторов, которые обучали армию в ЦАР. Ранее центральноафриканская диаспора во Франции поддержала бойцов национальной армии республики продовольствием. Сообщается, что военнослужащие получили 10 мешков риса, 6 коробок маниоки, 26 ящиков сардин и 100 упаковок воды.