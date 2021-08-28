Мария Захарова высмеяла заявление главы МИД Украины о Поклонской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о депутате Наталье Поклонской.

Дипломат заявил, что в случае сохранности у Поклонской украинского гражданства Киев имеет возможность «испортить ей жизнь». Захарова в Telegram-канале высмеяла слова Кулебы и подчеркнула, что это является лучшей рекламой подданства.

«У вас ещё осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь», — пояснила официальный представитель МИД.

Ранее за Поклонскую вступился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что депутат имеет российское гражданство. Ее права и свободы будут защищены от любых нападок. Кроме того, он указал на необходимость Европейского суда по правам человека обратить внимание на заявление Кулебы.

Сама Наталья Поклонская призвала дипломата не комментировать смену ее деятельности и упрекнула его в несдержанности.