Сборная России обыграла Швейцарию и стала первым финалистом ЧМ по пляжному футболу

Полуфинальный матч чемпионата мира по пляжному футболу, в котором сборная России принимала Швейцарию, завершился победой команды Михаила Лихачева.

Сборная России одержала победу над Швейцарией в полуфинале ЧМ-2021 по пляжному футболу, сломив сопротивление соперника в серии послематчевых пенальти. По ходу встречи команда Михаила Лихачева вела со счетом 3:1, однако гости перехватили инициативу и вышли вперед. Отыграться подопечным Лихачева удалось за 20 секунд до конца основного времени матча благодаря голу капитана команды Антона Шкарина.

В финале сборная России сыграет с победителем матча Япония — Сенегал, который начнется в 19:30 по московскому времени. Швейцарская национальная команда поборется за третье место. Оба матча состоятся 29 августа.

Россия впервые в истории принимает чемпионат мира по пляжному футболу. Победителем прошлого планетарного первенства стала сборная Португалии.