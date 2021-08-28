Всех членов экипажа затонувшего в Эгейском море судна удалось спасти

В Эгейском море затонуло грузовое судно Sea Bird под флагом Того. Все 16 членов экипажа были спасены.

По имеющимся данным, происшествие случилось из-за того, что корабль налетел на скалистый островок Каравиа, который находится в юго-западной части Эгейского моря. Уточняется, что на воде в это время были хорошие погодные условия.

Сухогруз шел из Украины в Тунис и вез пшеницу. Экипаж сообщил об аварии, после чего к нему на помощь прибыли спасатели. Операцией руководил объединенный поисково-спасательный центр Береговой охраны Греции.

К месту аварии направили два сторожевых катера, пять находившихся поблизости судов и вертолет ВМС Греции. Прибывшие суда сняли с сухогруза 16 членов экипажа. Им не потребовалась медицинская помощь.