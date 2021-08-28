Минобороны США сообщило о ликвидации двух главарей ИГ

Два главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) были нейтрализованы американским авиаударом в Афганистане.

По словам генерал-майора США Уильяма Тэйлора, еще один террорист получил ранения. В Пентагоне утверждают, что потерь среди мирного населения нет.

До этого в минобороны США сообщили об уничтожении «планировщика ИГ»1 с помощью беспилотника. Он скрывался в провинции Нангархар на востоке страны.

В ведомстве не пояснили, связана ли эта операция с терактом возле аэропорта в столице Афганистана, который произошел 26 августа. Тогда погибли 13 американских военных и свыше 170 афганцев.

Напомним, ранее президент Джо Байден заявил о выводе войск из Афганистана. По данным американского лидера, за последние 20 лет его страна потеряла 2,5 тыс. человек, более 20 тыс. получили ранения.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации