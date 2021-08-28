Следком назвал причину возгорания в ярославской больнице

Следователи Ярославской области подтвердили одну из версий причины возгорания в госпитале, где лечились зараженные коронавирусом люди.

Причиной возгорания в больнице, где погибли три человека, стал включенный кипятильник одного из пациентов. По предварительной версии, он начал искриться, затем упал на матрас рядом стоящей кровати.

«Предварительно следствием установлено, что вероятной причиной возникновения пожара явилось замыкание электросети в одной из палат, где работал кипятильник», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Из-за возникшего пожара умерли три человека, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Глава СКР Александр Бастрыкин взял ход расследования дела на личный контроль. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Какое-либо решение примут позднее в рамках действующего законодательства.