Три афганских спортсмена погибли во время взрывов в аэропорту Кабула

Члены сборной Афганистана стали жертвами взрывов в аэропорту Кабула и умерли от полученных травм.

По предварительным данным, в результате взрывов в аэропорту Кабула погибли участник сборной Афганистана по ушу Кари Идрис, тхэквондист Мохаммад Джан Солтани, а также член команды по крикету Насир Ахмад Саак, сообщает Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS). Вместе с ними во время взрывов в аэропорту столицы погибли еще около 100 человек, пытавшихся сбежать из страны.

Ситуация в Афганистане обострилась, когда к власти пришли участники радикального движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Бойцы закрыли границы, однако местные жители до сих пор пытаются покинуть страну.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации