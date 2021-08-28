Газета La Repubblica сообщила сроки проведения саммита G20 по Афганистану

Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану может состояться в сентябре. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Мероприятие может пройти в формате видеоконференции с 8 по 10 или с 15 по 17 сентября. Соответствующие даты выбраны, чтобы исключить пересечение с 76-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке.

La Repubblica также сообщает, что в первой неделе месяца должен состоятся телефонный разговор между главой Совета министров Италии Марио Драги и председателем КНР Си Цзиньпином. Событие может стать последним шагом к созыву «Группы двадцати». Стоит отметить, что именно Италия сейчас председательствует в G20.