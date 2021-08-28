Диетолог Чемберс перечислила пять продуктов для улучшения качества сна

Употребление некоторых продуктов положительно сказывается на качестве сна. Их нужно есть вечером, отметила диетолог Роуз Чемберс.

Планируя ужин, важно помнить, что непосредственно перед сном лучше не есть ничего тяжелого. Желательно отдать предпочтение кисломолочным продуктам. В них содержится триптофан, участвующий в образовании гормона сна мелатонина, отметила Роуз Чемберс.

Хороший сон обеспечивает и серотонин. Его много в жирной рыбе. Например, этот лосось или тунец. К тому же улучшить сон можно, регулярно употребляя вишню или орехи. Эти продукты богаты аминокислотами, задействованными в выработке мелатонина. Самый полезный продукт — это киви. Этот фрукт содержит в себе непосредственно гормон сна. При выборе тех или иных продуктов нужно в первую очередь ориентироваться на то, переносит ли их организм или нет.