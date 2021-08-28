Псаки назвала предстоящую встречу Зеленского и Байдена подтверждением поддержки Киеву

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила будущую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена. Об этом говорится в сообщении американской администрации.

Переговоры двух лидеров в Вашингтоне запланированы на 31 августа. По словам Псаки, визит Зеленского станет подтверждением «неизменной поддержки» суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Соединенных Штатов. Пресс-секретарь также упомянула Крым и Донбасс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнял, что Зеленский и Байден планируют пообщаться как в расширенном формате, так и тет-а-тет. Предположительно, одной из тем беседы на высшем уровне станет политическое сотрудничество. Лидеры также могут обсудить вопросы энергетической безопасности, экономическое партнерство и различные реформы, включая инициативы в рамках борьбы с коррупцией.