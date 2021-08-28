Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки в центре Москвы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК провести проверку после массовой драки в центре Москвы.

Массовая драка произошла на Бауманской улице в столице. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Ранее ФАН писал, что, согласно данным правоохранителей, участниками конфликта стали уроженцы стран Средней Азии. Впоследствии нарушители общественного порядка скрылись с места происшествия, однако во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские вычислили их.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении («Мелкое хулиганство»).