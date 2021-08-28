Вячеслав Володин потребовал от ЕСПЧ рассмотреть заявления главы МИД Украины о Поклонской

ЕСПЧ следует обратить внимание на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российском депутате Наталье Поклонской. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Украинский министр ранее прокомментировал возможное назначение Поклонской послом. По словам Кулебы, Киев может «испортить ей жизнь», если депутат осталась гражданкой Украины.

Володин отметил, что заявление главы МИД демонстрирует готовность Киева применять меры в отношении своих граждан. По словам депутата, подобные высказывания присущи тоталитарному режиму. Спикер Госдумы также потребовал от ЕСПЧ рассмотреть заявление Кулебы.

«Как после этого с министром страны, которая стремится стать частью европейского сообщества, смогут общаться представители западных государств — сложно сказать», — отметил Володин.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Политик добавил, что Украина не сможет стать демократическим государством, если будет придерживаться подобных подходов и принципов. Это антинародный путь диктаторского режима.

Российский депутат также призвал не беспокоиться за Поклонскую, поскольку она является гражданкой России. Страна сможет защитить ее от подобных нападок со стороны Украины.

После Наталья Поклонская прокомментировала высказывание Володина. Она поблагодарила политика за честное мнение и поддержку.