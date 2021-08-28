Паралимпийская сборная России завоевала 14 медалей в четвертый день Игр в Токио

Российским спортсменам удалось завоевать 14 медалей в четвертый соревновательный день летней Паралимпиады.

Легкоатлет Александр Яремчук, теннисистка Елена Прокофьева, а также пловцы Андрей Граничка и Роман Жданов принесли сборной России четыре золотые медали в четвертый соревновательный день Паралимпиады. Всего спортсмены из РФ завоевали 14 наград разного достоинства.

После четвертого дня соревнований сборная России занимает третье место в медальном зачете турнира, который возглавляет команда Китая. Британская паралимпийская команда располагается на второй позиции.

Турнир в Японии, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, завершится 5 сентября. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступают в Токио под флагом ПКР. Все соревнования в рамках Паралимпиады проходят без зрителей.