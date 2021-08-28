«Солнцепек» и подобные ему фильмы могут остановить конфликт в Донбассе

Мало кого из зрителей оставила равнодушным прошедшая недавно премьера фильма «Солнцепек», посвященного событиям 2014 года в Донбассе. Своим мнением о кинокартине поделился постоянный автор издания «Взгляд» Тимур Шерзад.

По словам журналиста, именно благодаря таким фильмам как «Солнцепек», конфликт в Донбассе может быть остановлен. Пора переходить от беззубой дискуссии на совсем другие тона и другие смыслы, пишет Шерзад.

Федеральное агентство новостей /

Авторы и создатели «Солнцепека» не скрывали, что старались показать в фильме события семилетней давности, максимально реалистично. В том числе и ранения, полученные мирными жителями в ходе авианалета украинской авиации на Луганск.

По мнению колумниста издания «Взгляд», честность фильма и подкупила российского зрителя.

«Некоторые смыслы надо не просто проговаривать, но и показывать, причем наглядно и без прикрас. <…> Через ясные и понятные визуальные образы, которые постараются добраться до сердец, до широких чувств массового зрителя, а не до отточенного на различение полутонов взгляда профессионального критика», – заявил Тимур Шерзад.

Кадр из фильма «Солнцепек». /

Мнение журналиста разделяют и многие зрители, о чем свидетельствуют сотни положительных отзывов пользователей в официальной группе фильма «Солнцепек» в соцсети «ВКонтакте».

По мнению одних авторов, в фильме еще сглажены углы, смягчены сцены того, происходило на самом деле в Донбассе в те дни. Другие комментаторы отмечают высокую напряженность кинокартины.

Сюжет фильма «Солнцепек» строится вокруг истории одной семьи, пытающейся вырваться из района военных действий. Но удастся ли героям уйти от войны и не потерять себя?