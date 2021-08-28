Меры против COVID-19 усилят в российских школах с 1 сентября

Рекомендованные Роспотребнадзором меры по коронавирусу будут усилены в школах России с 1 сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

День знаний в стране пройдет в традиционном формате, так как образовательные учреждения готовы принять 17 млн ребят. Однако меры безопасности по COVID-19 будут усилены с учетом эпидобстановки, добавил министр.

Планов по переводу школьников на удаленку на данный момент нет. Ничто не заменит живое общение ребенка с учителем, подчеркнул глава Минпросвещения России.