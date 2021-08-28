Мошенники обманули внука актрисы Раисы Рязановой на 1,3 миллиона рублей

Телефонные мошенники под видом полицейских выманили у внука народной артистки России Раисы Рязановой Андрея Перова более 1,3 миллиона рублей.

Андрей Перов обратился за помощью к стражам порядка, когда понял, что отдал злоумышленникам крупную сумму денег. По словам внука Раисы Рязановой, с ним связались мошенники, которые представились сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Они ввели актера в заблуждение и заставили перевести деньги на «резервный» счет, пишет kp.ru со ссылкой на собственный анонимный источник.

Исполнитель ролей на театральной сцене поверил собеседникам и сделал несколько переводов. Через некоторое время он понял, что стал жертвой мошенников, но было уже поздно. В общей сложности он потерял свыше 1,3 миллиона рублей. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются компетентные сотрудники.