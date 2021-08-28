Бабушка тюменской школьницы считает, убийцу внучки нужно наказать по всей строгости закона

Убийца восьмилетней школьницы заслуживает высшей меры наказания, заявила бабушка погибшей девочки Татьяна Кукарская.

Женщина рассказала, что когда узнала о задержании предполагаемого душегуба, ее всю колотило. Она заявила, что «такого изверга руками бы задушила за свою внучку». Он заслуживает высокую меру наказания, заключила бабушка убитой девочки, пишет РИА Новости.

Ученица пропала без вести 30 июня этого года. Ее тело обнаружили лишь 19 августа на берегу озера Оброчное в нескольких километрах от дома школьницы.

Вскоре правоохранители вышли на след 40-летнего местного жителя. В доме мужчины прошли обыски, он признался в совершенном преступлении. Подозреваемый рассказал следователям, что в день убийства он находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Мужчина встретил юную жертву на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а после задушил ее.

Сегодня в Тюмени прошла церемония прощания с убитой девочкой. Школьницу похоронят на Червишевском кладбище рядом с могилой ее дяди.