Дмитрий Чистяков присоединится к сборной России по футболу

Защитник Дмитрий Чистяков приглашен в расположение российской футбольной сборной.

Игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков был вызван в сборную России по футболу вместо защитника московского «Локомотива» Дмитрия Макгеева, который получил повреждение мышцы бедра. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба РФС.

Сборная России продолжает подготовку к матчу с Хорватией на базе в подмосковном Новогорске. В национальную команду были приглашены 29 игроков, в том числе пять голкиперов. Матч сборных России и Хорватии пройдет на московском стадионе «Лужники» 1 сентября.

В последний раз национальные команды встречались на чемпионате мира 2018 года. Основное и дополнительное время матча плей-офф планетарного первенства закончилось вничью. В серии послематчевых пенальти победу одержала хорватская сборная, которой удалось дойти до финала турнира.