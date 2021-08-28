Пациенты с дельта-штаммом COVID-19 чаще оказываются в больницах

Люди, зараженные дельта-штаммом коронавируса, в два раза чаще оказываются в больницах, чем те, кто заболел другой версией COVID-19.

Внимание на это обратили ученые из Университета Кембриджа и специалисты общественного здравоохранения Англии. Эксперты провели исследования, передает Sky News.

Вакцинация защищает от мутации коронавируса «Дельта», заявил участник научной работы и эпидемиолог Девин Габрера. Поэтому важно получить прививки, рассказал он, аргументируя мнение тем, что более 98% заражений в Великобритании приходится именно на этот вариант заболевания.

«Исследования, проведенные в Индии, показали, что «дельта»-вариант может быть на 50% более заразным, чем «альфа»-вариант. В Англии было обнаружено, что возможность повторного заражения для «дельта»-варианта составляет почти 3%, по сравнению с менее чем 2% для «альфа» варианта», — объяснили исследователи.

В рамках исследования специалисты из Соединенного Королевства проанализировали данные о 43,3 тыс. зараженных COVID-19. Научная работа проводилась в марте 2021 года.