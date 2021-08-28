В Минобороны РФ рассказали о планах по перепрофилированию двух самолетов Ту-214

После выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) необходимость в самолетах Ту-214 для инспекции отпала. В ближайшее время их отправят в Казань для перепрофилирования.

Самолеты Ту-214ОН, созданные для выполнения инспекционных работ в рамках ДОН отправятся на Казанский авиастроительный завод, о чем в субботу, 28 августа, заявил Сергей Шойгу в ходе встречи с представителями СМИ Татарстана.

«Надо эти самолеты перепрофилировать, а кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань», — приводят слова Шойгу в пресс-службе ведомства.

В Минобороны РФ напомнили о сделанном ранее заявлении МИД РФ, что Москва сделала все возможное для сохранения ДОН, однако ответственность за его развал целиком лежит на США, которые покинули договор в одностороннем порядке, тем самым подорвав его конструктивность.