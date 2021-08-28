Общественник Простаков оценил вклад Беглова в развитие инфраструктуры Петербурга

Развитие инфрактуктуры в Петербурге позволяет повысить уровень комфорта жизни для горожан, заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Губернатор Северной столицы Александр Белов заявил о намерении открыть рабочее движение на шести дорожных объектах в 2021 году. Пять из них будут организованы за счет городского бюджета, еще один реализуют с помощью Федерального дорожного агентства. Развитие дорожной инфраструктуры станет значимым шагом к решению демографических проблем и задач экономического развития страны, заявил Простаков.

«Строительство новых дорог, реконструкция имеющихся — естественный путь развития любого мегаполиса. <...> Поэтому новые дороги — это новое качество жизни, которое в Санкт-Петербурге улучшается», — цитирует общественника Федеральное агентство новостей.

Развитие инфраструктуры стало одним из главных приоритетов Правительства России на ближайшие годы. Транспортная доступность позволяет удешевить стоимость некоторых товаров и услуг, ускорить время прибытия пожарных и скорой помощи, а также просто улучшить качество жизни горожан. Работа Петербурга в этом направлении может стать стимулом для других субъектов России, заключил собеседник издания.