Пропавший в Новосибирске подросток обнаружен мертвым в реке Обь

Тело 14-летнего подростка нашли в реке Обь на территории Железнодорожного района Новосибирска. Несколько дней восьмиклассника искали полицейские и спасатели.

Юноша ушел из дома на улице Мелиоративной в Первомайском районе днем 23 августа. Родители забили тревогу, когда вечером их сын не вернулся. Они пытались дозвониться до мальчика, но его телефон был отключен.

После этого семья подростка обратилась в полицию. К поискам пропавшего присоединились сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы. Спустя несколько дней подросток был найден в реке Обь без признаков жизни.

Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Специалисты не обнаружили на теле погибшего следов насильственной смерти и прочих телесных повреждений. В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии.

Тело подростка передано на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины и времени смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.