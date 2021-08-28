Рособрнадзор сообщил о грядущих изменениях в ЕГЭ почти по всем предметам

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ближайшее время ведомство внесет ряд изменений в ЕГЭ почти по всем предметам.

Грядущие изменения не будут революционными. Нововведения появятся в течение 2022–2024 годов. Речь идет о всех предметах, кроме информатики. Соответствующее заявление сделал руководитель ведомства Анзор Музаев.

«Я бы хотел сразу беспокойство родителей немного успокоить. <...> Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно», — сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора пояснил в ходе ежегодного Общероссийского родительского собрания, что новинки будут вводиться постепенно. Школьники успеют изучить необходимые материалы и подготовиться к ЕГЭ соответствующим образом.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков ранее говорил, что в стране могут ужесточить правила проведения школьных олимпиад. Это связано с решением проблемы несоответствия бюджетных мест в вузах и количества стобалльников.