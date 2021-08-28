«Российская угроза» на миллионы евро. Зачем Эстония просит НАТО купить ей системы ПВО

Идея президента Эстонии разместить в стране системы противоракетной обороны для «сдерживания России» обречена на провал с точки зрения стратегии, объяснил военный эксперт Юрий Кнутов. Не исключено, что в Таллине это понимают, но руководствуются отнюдь не оборонными целями, а финансовой выгодой.

Ранее Керсти Кальюлайд предложила Евросоюзу оплатить развертывание ПВО средней дальности в Эстонии, чтобы «отпугнуть» РФ. Деньги на оружие Кальюлайд намерена взять у Фонда сплочения ЕС.

«Пятый год подряд мы сидим в Брюсселе и говорим, что страны Балтии тратят более 2% ВВП, но у них по-прежнему нет, например, системы ПВО средней дальности», — цитирует президента Эстонии Sputnik.

Тревога Кальюлайд понятна: на сегодняшний день из всех стран НАТО, граничащих с Россией, современными комплексами ПВО вооружена только Польша — речь идет об американском комплексе Patriot. Но его продали государству не в целях обороны, а в связи с тем, что в Польше будет располагаться база американского комплекса ПВО Aegis, которую надо прикрывать в случае потенциального удара со стороны России, отметил военный историк Кнутов.

wikipedia.org / U.S. Army

А вот граничащей с Россией Эстонии не стоит самонадеянно рассчитывать на приобретение систем ПВО. Все дело в зоне запрета доступа, которая не позволяет членам Североатлантического альянса концентрировать какое-либо оружие на расстоянии до 500 километров от границы с РФ.

Кроме того, едва ли прибалтийские противоракетные системы смогут «потягаться» с российским оружием: противостоять им будут «Искандеры», С-400, «Калибры», в будущем — «Цирконы». А если речь идет о морской границе, стоит иметь в виду и береговые комплексы вроде «Бастиона», перечисляет Кнутов. Натовские системы ПВО, пусть и дорогостоящие, но с низкой эффективностью — в свое время концерны США и НАТО делали ставку не на противовоздушную оборону, а на истребительную авиацию.

«Поэтому размещение такого оружия в Эстонии будет носить больше политический характер в попытке привлечь внимание Вашингтона к прибалтийской стране. С точки зрения военной, эти комплексы не дадут ничего для эстонской противовоздушной обороны», — отметил Кнутов в комментарии «ПС».

Пресс-служба ЗВО /

Есть и другая причина для «выпрашивания» Эстонией у НАТО систем ПВО, уверен эксперт — это «раскрутка русофобских настроений в стране» с целью обогащения. Бюджеты государств Прибалтики крайне незначительны, финансовых проблем немало: нужны дополнительные денежные вливания со стороны партнеров.

«Эстония рассчитывает, что НАТО их снабдит ПВО чуть ли не бесплатно, а в дальнейшем будет выделять средства на обслуживание этих комплексов, их содержание. И появятся небольшие, но все-таки доходы», — заключил Кнутов.

Ранее Литва приобрела норвежско-американский комплекс ПВО средней дальности NASAMS. Как выяснилось, даже эта новинка не сможет защитить Прибалтику от пресловутой «российской угрозы». Подробнее о том, почему у стран Балтии не задалось с противовоздушной обороной — читайте в нашей статье.