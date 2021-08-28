Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическими последствиями взрыва на складах в Жамбылской области.

Вечером 26 августа на складе казахской воинской части случился пожар, в результате которого взорвались хранившиеся там инженерные боеприпасы. Площадь пожара составила почти 700 квадратных метров. Около 90 человек были госпитализированы сразу после ЧП, среди которых 49 сотрудников казахского МЧС.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — передает пресс-служба Кремля слова российского лидера.

По обновленным данным местного МЧС стало известно, что количество погибших увеличилось до 13 человек. Спасатели обнаружили тело еще одного мужчины, личность которого уточняется. Сообщается, что аварийно-спасательные работы и поиски пропавших продолжаются.