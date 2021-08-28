Диетолог объяснил, почему не считает банан самым полезным фруктом

Бананы полезны не больше других фруктов, но при этом намного калорийнее, считает диетолог Михаил Гинзбург.

Именно из-за большого количества калорий их не рекомендуют употреблять людям, которые следят за своим весом.

«В них содержится калорий примерно 70-80 на 100 грамм. Для сравнения, у яблок 56 калорий на 100 грамм, у апельсинов где-то 50-52», – объяснил Михаил Гинзбург.

Основная польза бананов в содержании нерастворимых пищевых волокон, которые помогают регулировать уровень сахар, а также способствуют хорошей работе кишечника. Однако такие волокна есть и в других фруктах, поэтому банан нельзя назвать более полезным, чем любой другой плод, подчеркнул диетолог. Однако бананы являются отличным источником антиоксидантов и содержат много калия,необходимого для поддержания здоровья сердечной мышцы, рассказывает телеканал "360".