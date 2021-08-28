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Диетолог объяснил, почему не считает банан самым полезным фруктом

Диетолог объяснил, почему не считает банан самым полезным фруктом

Бананы полезны не больше других фруктов, но при этом намного калорийнее, считает диетолог Михаил Гинзбург.

Именно из-за большого количества калорий их не рекомендуют употреблять людям, которые следят за своим весом.

«В них содержится калорий примерно 70-80 на 100 грамм. Для сравнения, у яблок 56 калорий на 100 грамм, у апельсинов где-то 50-52», – объяснил Михаил Гинзбург.

Основная польза бананов в содержании нерастворимых пищевых волокон, которые помогают регулировать уровень сахар, а также способствуют хорошей работе кишечника. Однако такие волокна есть и в других фруктах, поэтому банан нельзя назвать более полезным, чем любой другой плод, подчеркнул диетолог. Однако бананы являются отличным источником антиоксидантов и содержат много калия,необходимого для поддержания здоровья сердечной мышцы, рассказывает телеканал "360".