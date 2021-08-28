Полиция составила на продюсера солиста Rammstein административный протокол

Члена команды известного музыканта Тилля Линдеманна Анара Рейбанда могут депортировать из России за нарушение миграционного режима.

Рейбанд указал в документах, что целью его поездки является туризм, но сам занимался организацией концертной деятельности. На мужчину составили протокол по ст. 8.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания», сообщает издание «Интерфакс».

Материалы дела уже направили в суд города Конаково. Если инстанция признает вину продюсера, то ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и дальнейшее выдворение из РФ.