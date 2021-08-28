Глава ФЗНЦ сообщил о спокойной обстановке на улицах афганской столицы

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил об отсутствии паники в Кабуле после недавней серии крупных терактов.

Меры безопасности на улицах афганской столицы после взрывов значительно усилены, отметил социолог в интервью ФАН. Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) активно разыскивают боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России) и смогли задержать троих, отметил ученый.

«В связи с инцидентом режим безопасности в городе (Кабуле. — Прим. ред.) сильно ужесточили. Иногда там пропадают связь и электричество. Тем не менее, город живет своей жизнью», — подчеркнул руководитель ФЗНЦ.

Главной целью своей социологической миссии в столице Афганистана Шугалей считает необходимость селектирования информационных потоков на достоверные и фейковые. Для этого социолог со своей командой намерен отправиться в центр Кабула уже в ближайшее время.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации