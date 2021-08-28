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Председатель Госдумы обратил внимание россиян на новые законы

/ Обновлено: 28 августа 2021 13:59
Председатель Госдумы обратил внимание россиян на новые законы

Первый месяц осени принесет для россиян ряд важных нововведений, заявил председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин.

Политический деятель акцентировал внимание граждан страны на двух законах, вступающих в силу в сентябре. Он напомнил, что с 1 июля беременные, а также дети, родившиеся в неполных семьях, стали получать новые выплаты. Следующим последовательным шагом по поддержке семей с детьми, по словам политика, станет ввод больничных начислений на детей до семи лет включительно. Оплата по ним будет составлять 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа. Володин отметил, что защищать материнство, отцовство и детство — один из приоритетов работы Госдумы.

Вторым по важности обновлением в законодательстве, по мнению спикера, является «гаражная амнистия». Политик заявил, что большинство гаражей было построено еще в советское время, поэтому юридически они не были никак оформлены. Это мешало продавать или передавать по наследству подобные сооружения. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся принадлежащие им гаражи, поскольку этот правовой пробел был устранен.

Володин ранее также объяснил, как законодательная база может повлиять на строительство в 2021 году. Он сообщил, что благодаря принятым законам относительно компаний-однодневок и мошенников финансовые риски для россиян при покупке жилья в строящемся доме будут исключены.