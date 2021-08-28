Псаки не смогла ответить на вопрос о возвращении тел военных США из Афганистана

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла назвать сроки возвращения в США останков американских военных, погибших 26 августа при взрывах возле аэропорта в Кабуле. Их тела до сих пор так и не вывезены из Афганистана. Было убито 13 военнослужащих, еще 18 получили ранения. Жертвами среди афганцев стали более 170 человек, ранены еще более 150, утверждает РБК.

Псаки не дала точных ответов на вопросы журналиста о возвращении тел граждан США в страну и о том, поприсутствует ли президент Джо Байден на церемонии прощания с погибшими.

«Как вы знаете, американские военные не объявляли о сроках этого [возвращении останков в США, — прим.ред.], но я могу повторить вновь: президент будет искать любую возможность почтить память погибших вчера военнослужащих. Однако на данный момент мне нечего объявлять», — заявила чиновница во время пресс-конференции 27 августа.

Global Look Press / Victor Mancilla / Keystone Press Agency

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»1. Это крупнейшая разовая потеря армии США за последние 20 лет: больше американских солдат (31 человек) погибало лишь в августе 2011 года в Афганистане, когда боевики сбили вертолет СН-47.

Через два дня после недавнего теракта американские военные организовали спецоперацию по ликвидации боевика ИГ1 в Афганистане. Подробнее о ее результатах — в нашей статье.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации