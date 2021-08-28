В Китае назвали провокацией проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив

Пекин выразил протест в связи с проходом двух американских кораблей вблизи Тайваня и призвал Вашингтон прекратить подобные провокации.

Ранее в минобороны Китая сообщили о том, что 27 августа через Тайваньский пролив прошли эсминец USS Kidd и катер береговой охраны USCGC Munro. Официальный представитель оборонного ведомства Тань Кэфэй заявил, что американские военные постоянно совершают провокации подобного рода, тем самым подтверждая статус главного нарушителя стабильности в Тайваньском проливе. По его словам, своими действиями ВМС США создают крупнейшие риски в области безопасности страны.

«Тайвань – это неотъемлемая часть Китая, а тайваньский вопрос — исключительно внутреннее дело Китая, которое не допускает никакого вмешательства извне», — подчеркнул представитель ведомства.

Кэфэй добавил, что китайская сторона в связи провокацией выражает решительный протест и резкое осуждение.