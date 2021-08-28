Соцзащита Тюмени ходатайствует о лишении родителей убитой школьницы прав на других детей

Органы соцзащиты населения Тюмени обратились в городской суд с иском о лишении родителей восьмилетней школьницы, которую 19 августа нашли мертвой, прав на остальных детей.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента социального развития. Заседание назначено на 14 сентября этого года.

Согласно данным правоохранителей, семья убитой девочки находится на контроле у социальных служб. Также сообщается, что у родителей школьницы есть еще двое несовершеннолетних детей. В данный момент они помещены в социально-реабилитационный центр «Семья» для оказания психологической помощи и на период следственных мероприятий.

Напомним, что 19 августа на берегу озера Оброчное был найден труп восьмилетней школьницы, которая пропала 30 июня. На теле девочки обнаружили следы насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

В данный момент предполагаемый преступник найден и задержан. Им оказался 40-летний уроженец Сургута. На допросе он признался в содеянном. Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября этого года.