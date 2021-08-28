ФАН просит признать MBK PRODUCTIONS LIMITED Ходорковского нежелательной в России

Лондонская компания беглого олигарха Михаила Ходорковского MBK IP UK LIMITED поменяла название на MBK PRODUCTIONS LIMITED.

Избирательный штаб Андрея Пивоварова открыли в Москве 25 августа. Аналогичные мероприятия ожидаются в других регионах страны. Соратники Пивоварова по «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) намерены продолжить свою политическую деятельность.

У структур Михаила Ходорковского не так много форматов работы. Большинство его проектов либо запрещены, либо свернуты. «Открытая Россия» заявила о самоликвидации в конце мая. Future of Russia Foundation (фонд «Будущее России»), Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского») и другие 30 июня признаны нежелательными. Однако в начале августа одна из компаний Ходорковского — MBK IP UK LIMITED — сменила свое название на MBK PRODUCTIONS LIMITED, пишет Федеральное агентство новостей.

Именно на эту организацию зарегистрирован товарный знак «Открытая Россия». Раньше компанию возглавляла француженка Камилла Мехтиева. После роспуска «Открытки» пост главы MBK PRODUCTIONS LIMITED заняла Наталья Шачкова. Это экс-директор британской компании «Открытая Россия» (Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной).

Не исключено, что после переименования MBK PRODUCTIONS LIMITED Ходорковский намерен финансировать через эту компанию подконтрольные ему СМИ. Подобный «трюк» беглый олигарх использовал и раньше. Таким способом он пытается продолжить работу в России, несмотря на ограничения. Для пресечения деятельности деструктивных структур Ходорковского ФАН обратился в Генпрокуратуру. Он просит признать MBK PRODUCTIONS LIMITED нежелательной в России.