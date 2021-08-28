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Телеврач Малышева заявила, что гриппоподобный синдром после вакцинации не опасен

Телеврач Малышева заявила, что гриппоподобный синдром после вакцинации не опасен

Симптомы, похожие на ОРВИ, которые возникают у человека после вакцинации от коронавируса, не опасны, заявила телеврач Елена Малышева.

Небольшая слабость, ломота в мышцах и повышение температуры тела являются наиболее распространенной реакцией на вакцинацию. При этом симптомы, похожие на ОРВИ, проходят вскоре после прививки, отметил иммунолог Андрей Продеус.

Телеврач Елена Малышева, в свою очередь, отметила, что человек может заболеть сразу после введения вакцины. В случае, если у него внезапно поднялась температура, необходимо оставаться дома.

«Если все нормализовалось — это гриппоподобная ситуация, если вы продолжите болеть, значит, вы заболели либо самим коронавирусом, либо любой другой ОРВИ», — отметила она в ходе программы «Жить здорово».

Красное вино в небольших дозах может смягчить последствия после перенесенной коронавирусной инфекции, уверен популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников. Дело в том, что в этом алкогольном напитке содержится ресвератрол, а он — очень мощный антиоксидант, сообщает телеканал «360».