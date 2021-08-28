Солист Rammstein Тилль Линдеманн получил предписание об антиковидных мерах

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн получил от правоохранителей предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым выступлением в Тверской области.

Лидер группы Rammstein заселился в одну из гостиниц Завидово. Ночью к Линдеманну пришла полиция, предупредившая артиста о необходимости соблюдать ограничения на массовых мероприятиях из-за COVID-19, передает «Интерфакс».

«Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», — сообщил источник агентства.

Об участии Тилля Линдеманна в качестве хедлайнера заявляли организаторы фестиваля «Макларин за Родину».