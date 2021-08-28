Пловец Роман Жданов установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио

Российский спортсмен Роман Жданов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в комплексном плавании на дистанции 150 метров.

Пловец продемонстрировал результат две минуты 12,17 секунды, установив тем самым мировой рекорд. Вторым финишировал израильтянин Ами Омер Дадаон (2.29,48). Третье место занял японец Такаюки Сузуки (2.40,53).

Спортсмены участвовали в категории SM4. У пловцов этого класса имеются проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или двигательные способности в руках присутствуют, но не функционируют туловище или ноги.

В медальном зачете Паралимпиады команда РФ располагается на третьем месте. В активе россиян 12 золотых, семь серебряных и 15 бронзовых наград. Лидирует сейчас сборная Китая (22-14-20), на второй строчке расположились спортсмены из Великобритании (13-11-15).