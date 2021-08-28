Выпившая бензин-растворитель девочка умерла в Дагестане

В больницу пострадавшего ребенка доставили в состоянии клинической смерти.

Девочка из Дагестана выпила бензин-растворитель и получила обширный ожог пищевода с системными осложнениями. В результате случившегося ребенок скончался.

Трагедия с полуторагодовалым ребенком произошла в дагестанском Кизляре. Девочку доставили в больницу в состоянии клинической смерти.

Врачи боролись за жизнь малышки, однако не смогли ей помочь. Представители минздрава сообщили, что девочка получила обширный ожог пищевода с системными осложнениями и поражением сердечно-сосудистой и дыхательной системы.