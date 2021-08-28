Аэропорт Домодедово получил письмо о готовящемся взрыве в самолете Москва — Геленджик

Неизвестные граждане заявили о существовании угрозы взрыва на борту самолета Москва — Геленджик, который находится в аэропорту Домодедово.

Информацией об этом поделился источник, знакомый с ситуацией, передает ТАСС. Проверкой данных уже занимаются сотрудники правоохранительных органов.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», — сказано в сообщении.

Согласно информации с табло аэропорта Домодедово, регистрация на упомянутый рейс уже закрыта.