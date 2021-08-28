Захарова оценила вероятность повторения трагедии с Boeing МН17 над Афганистаном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила статью голландской газеты De Telegraaf, в которой журналисты сравнили обстоятельства крушения Boeing МН17 на востоке Украины в 2014 году с нынешним положением дел в Афганистане.

О закрытии воздушного пространства над страной во время боевых действий должно объявить само государство вопреки финансовым потерям и политическим издержкам, которые обычно следуют после такого шага, подчеркивает Захарова. Так, запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан»1 закрыло небо над Афганистаном еще 17 августа, через два дня после взятия Кабула.

Global Look Press / Stringer/Xinhua

Но в отличие от новых политических сил Афганистана («как их называют в лучших домах Парижа и Лондона, "средневековые бородачи с автоматами"»), поддерживаемый Западом Киев в 2014 году не удосужился закрыть небо для полетов гражданской авиации в то время, как артиллерийские обстрелы Донбасса шли полным ходом, отметила представитель МИД.

«На контрасте – Управление гражданской авиации в Кабуле обратилось с просьбой не использовать гражданским судам воздушное пространство над Афганистаном, честно признав, что власти пока что не могут гарантировать безопасность пролета. Кстати, после этого голландская KLM сразу прекратила полеты над страной», — отметила Захарова в Telegram-канале.

В Нидерландах полагают, что в настоящий момент риска случайного уничтожения голландского самолета в небе над Афганистаном нет. При этом Захарова напомнила о «неестественной эмпатии» нидерландских СМИ к киевскому режиму «и его выходкам».

«Но время все расставляет на свои места», — заключила дипломат.

Малазийский Boeing, выполнявший рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 298 человек. Киев обвиняет в случившемся ополченцев, представители самопровозглашенной ДНР отрицают причастность к катастрофе, утверждая, что не располагают вооружением, способном сбить самолет на большой высоте.

Ранее глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что Минобороны РФ должно быть готово к агрессии талибов. Подробнее — в нашей статье.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации