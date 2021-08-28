Прокофьева принесла в копилку сборной России еще одну золотую медаль на Паралимпиаде

Россиянка Елена Прокофьева принесла сборной России золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Спортсменка победила в соревнованиях по настольному теннису.

Прокофьева обыграла француженку Леа Ферне. Матч закончился со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5. Спортсменки выступали в классе 11. К нему относятся люди с интеллектуальными нарушениями.

В свои 50 лет Елена Прокофьева уже завоевала множество спортивных наград. Она является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира по настольному теннису среди лиц с нарушениями интеллектуального развития.

В данный момент сборная России на Паралимпиаде в Токио занимает третье место в медальном зачете. У команды 14 бронзовых, 7 серебряных и 11 золотых медалей.