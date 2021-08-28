Обыск в номере Линдеманна не подтвердили в Следкоме Тверской области

Информация об обыске в номере солиста Rammstein Тилля Линдеманна распространилась в Сети. Следком Тверской области не подтвердил сообщение.

Тилль Линдеманн остановился в Завидово Тверской области. Возможной причиной обысков в его гостиничном номере может быть клип, снятый в Эрмитаже Санкт-Петербурга. В Следственном комитете Тверской области не смогли подтвердить соответствующую информацию. Полиция также пока не дала никакой обратной связи, сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительным данным, рокер из Германии нарушил договор об эксплуатации музейных изображений, в связи с чем руководство петербургского музея направило ему претензию.

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Россию ради участия в фестивале «Спасская башня», который состоится в Москве 4 и 5 сентября. Солист заявлен в качестве хедлайнера музыкального мероприятия. Местом проведения предстоящего концерта станет Красная площадь.

Поклонники Линдеманна следят за развитием событий с обысками в Тверской области. В соцсетях они делятся друг с другом переживаниями и надеются, что инцидент никак не повлияет на организацию фестиваля.