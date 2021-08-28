Пушков заявил о возможных сюрпризах в плакатах с Калининградом в составе Германии

Инициаторами развешивания немецких агитационных плакатов с Калининградской областью в составе Германии могут быть правые радикалы, заявил представитель Совфеда РФ Алексей Пушков.

Копии предвыборных плакатов 1949 года с довоенными границами появились в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. На них Калининград изображен в составе Германии. Также постеры содержат надпись, которая переводится как «Мы не забываем».

Пушков уверен, что за этим может скрываться политический подтекст. Кроме того, возможны и идейные сюрпризы, подчеркнул сенатор. Об этом он написал в Telegram-канале.

Происхождение плакатов в настоящее время не установлено. Материалы сейчас находятся в правоохранительных органах города Тетеров, в котором они и появились. Представители профильных структур сообщили, что изучат произошедшее.