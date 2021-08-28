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Джо Байден выделил Украине на военные расходы меньше, чем обещал

Джо Байден выделил Украине на военные расходы меньше, чем обещал

Джо Байден поручил руководителю Госдепартамента выделить Украине 60 млн долларов на обслуживание страны Министерством обороны США, военную подготовку кадров, образование для украинских военные и прочие «оборонные статьи».

«…Направить в помощь Украине сокращенную сумму до $60 миллионов на оборонные статьи и услуги Министерства обороны США, а также военное образование и подготовку», — сказано в президентском распоряжении.

В документе неспроста подчеркивается, что сумма снижена — в конце апреля США обещали предоставить Украине 63 млн долларов на «противодействие российской агрессии». Заявление было сделано за два месяца до первой встречи Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным и о деньгах на военные расходы Украины речи тогда не шло — цели указывались другие.

Транш планировалось потратить на оказание правовой помощи украинцам, снижение «энергетической и экономической зависимости Украины от России» с помощью «подключения к энергетической сети Европы». Также миллионы долларов должны были «укрепить украинские предприятия на востоке страны».

Тогда же в Пентагоне заявили о продолжении поставок «смешанного комплекта летательных и нелетательных вооружений», чтобы Украина «смогла защищать себя». При этом так называемая «антитеррористическая операция», объявленная Киевом, все еще продолжается: жителей востока Украины регулярно обстреливают с позиций ВСУ.

Джо Байден выделил Украине на военные расходы меньше, чем обещал
facebook.com  / 30 омбр ВСУ

60 миллионов перед встречей

Встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским назначена на 31 августа. Среди запланированного уже традиционное «выражение поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму».

Кроме того, будет обсуждаться сотрудничество стран в области энергетической безопасности (не исключено, что речь снова зайдет о российско-европейском газопроводе «Северный поток — 2», запуск которого снизит транзит топлива из РФ через Украину), а также поддержка усилий Зеленского в борьбе с коррупцией и реализация «реформ, основанных на общих с США демократических ценностях».

Ранее журналист Вышинский указал на два тревожных сигнала для Украины, связанных с США. Подробнее — в нашей статье.