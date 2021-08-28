Очевидцы рассказали детали крушения Су-24 в Пермском крае

Бомбардировщик Су-24 рухнул возле деревни Заполье в Верещагинском районе Пермского края. На месте работают силовики и военная полиция.

Тлеющие обломки воздушного судна разбросаны на сотни метров. На месте ЧП чувствуется сильный запах керосина. Очевидцы отметили, что воронка от взрыва достигает восьми метров в глубину, деревья вокруг нее повалены в радиусе 100 м, сообщило издание URA.RU.

Сейчас на месте крушения военного самолета работают силовики и сотрудники полиции. Специалисты в ближайшее время ожидают прибытие комиссии Минобороны из Москвы.

Также на расстоянии около 250 м от воронки обнаружено кресло катапультирования. Оба пилота воздушного судна найдены живыми. Их состояние оценивается удовлетворительно, сообщало Федеральное агентство новостей.