Ростех: саперы ВС РФ в Сирии используют новейшие экзоскелеты

Саперные подразделения российской армии, действующие в Сирии, применяют в боевых миссиях новейшие экзоскелеты, сообщили официальные представители корпорации «Ростех».

С помощью экзоскелетов значительно возрастает эффективность действий бойцов ВС РФ, отметили представители государственной корпорации на полях форума «Армия-2021» в интервью РИА Новости.

«Помимо увеличения возможностей военнослужащего, многократно увеличивается боевой потенциал всего подразделения. Об этом говорит и опыт боевого применения. В Сирии уже действуют подразделения саперов, оснащенные пассивными экзоскелетами», — цитирует издание высказывание сотрудников Ростеха.