Посольство Китая в США назвало научно неубедительным доклад разведки США о происхождении коронавируса.

Согласно документу, Пекин препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о COVID-19. Это не соответствует действительности: власти КНР предоставили всю имеющуюся информацию по вирусу и активно сотрудничали с ВОЗ.

«Доклад основан на презумпции вины со стороны Пекина, и он предназначен только для того, чтобы сделать Китай козлом отпущения», — подчеркнули в Китае.

Соответствующий отзыв опубликован на сайте дипмиссии. Сотрудники спецслужб недавно обнародовали несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае.